Две шайбы Шипачева помогли московскому "Динамо" победить "Сибирь" в матче КХЛ

ТАСС, 5 сентября. Московское "Динамо" со счетом 4:0 победило новосибирскую "Сибирь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 027 зрителей.
В составе победителей дублем отличился Вадим Шипачев (12-я и 14-я минуты), также шайбы забросили Дмитрий Рашевский (40) и Николай Чебыкин (59). Шипачев оформил второй дубль в чемпионате подряд, выйдя на первую строчку в списке лучших снайперов лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона, набрав в 57 матчах 67 очков (20 голов + 47 передач).
Москвичи одержали вторую победу подряд на старте сезона, в первом матче они обыграли дома динамовцев из Минска (4:1).
В следующем матче "Динамо" 8 сентября примет действующего обладателя Кубка Гагарина омский "Авангард", "Сибирь" на день раньше сыграет с "Торпедо" из Нижнего Новгорода на выезде.
В других матчах игрового дня "Барыс" из Нур-Султана дома проиграл магнитогорскому "Металлургу" (1:2), уфимский "Салават Юлаев" на выезде одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" (4:2), казанский "Ак Барс" проиграл домашнюю встречу "Торпедо" из Нижнего Новгорода (1:3), минское "Динамо" победило в гостях череповецкую "Северсталь" (4:1).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Динамо М
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|8-1
|4
|2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|7-2
|4
|3
|Сочи
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|10-5
|4
|4
|СКА
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|7-5
|4
|5
|Витязь
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|11-9
|3
|6
|Локомотив
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|6-6
|3
|7
|Динамо Мн
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-5
|2
|8
|Торпедо
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-7
|2
|9
|ЦСКА
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3-6
|2
|10
|Динамо Р
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|4-6
|0
|11
|Северсталь
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|3-7
|0
|12
|Йокерит
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-7
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Нефтехимик
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|9-3
|4
|2
|Салават Юлаев
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|9-3
|4
|3
|Металлург
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|8-3
|4
|4
|Авангард
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|8-3
|4
|5
|Ак Барс
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-7
|2
|6
|Куньлунь
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-8
|2
|7
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|3-2
|2
|8
|Адмирал
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|4-8
|1
|9
|Сибирь
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|2-7
|1
|10
|Барыс
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-7
|0
|11
|Автомобилист
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|4-10
|0
|12
|Амур
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1-7
|0