Две шайбы Шипачева помогли московскому "Динамо" победить "Сибирь" в матче КХЛ

ТАСС, 5 сентября. Московское "Динамо" со счетом 4:0 победило новосибирскую "Сибирь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 027 зрителей.

В составе победителей дублем отличился Вадим Шипачев (12-я и 14-я минуты), также шайбы забросили Дмитрий Рашевский (40) и Николай Чебыкин (59). Шипачев оформил второй дубль в чемпионате подряд, выйдя на первую строчку в списке лучших снайперов лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона, набрав в 57 матчах 67 очков (20 голов + 47 передач).

Москвичи одержали вторую победу подряд на старте сезона, в первом матче они обыграли дома динамовцев из Минска (4:1).

В следующем матче "Динамо" 8 сентября примет действующего обладателя Кубка Гагарина омский "Авангард", "Сибирь" на день раньше сыграет с "Торпедо" из Нижнего Новгорода на выезде.

В других матчах игрового дня "Барыс" из Нур-Султана дома проиграл магнитогорскому "Металлургу" (1:2), уфимский "Салават Юлаев" на выезде одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" (4:2), казанский "Ак Барс" проиграл домашнюю встречу "Торпедо" из Нижнего Новгорода (1:3), минское "Динамо" победило в гостях череповецкую "Северсталь" (4:1).