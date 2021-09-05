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КХЛ

Две шайбы Шипачева помогли московскому "Динамо" победить "Сибирь" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0
Вадим Шипачев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Вадим Шипачев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 5 сентября. Московское "Динамо" со счетом 4:0 победило новосибирскую "Сибирь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 2 027 зрителей.

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В составе победителей дублем отличился Вадим Шипачев (12-я и 14-я минуты), также шайбы забросили Дмитрий Рашевский (40) и Николай Чебыкин (59). Шипачев оформил второй дубль в чемпионате подряд, выйдя на первую строчку в списке лучших снайперов лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона, набрав в 57 матчах 67 очков (20 голов + 47 передач).

Москвичи одержали вторую победу подряд на старте сезона, в первом матче они обыграли дома динамовцев из Минска (4:1).

В следующем матче "Динамо" 8 сентября примет действующего обладателя Кубка Гагарина омский "Авангард", "Сибирь" на день раньше сыграет с "Торпедо" из Нижнего Новгорода на выезде.

В других матчах игрового дня "Барыс" из Нур-Султана дома проиграл магнитогорскому "Металлургу" (1:2), уфимский "Салават Юлаев" на выезде одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" (4:2), казанский "Ак Барс" проиграл домашнюю встречу "Торпедо" из Нижнего Новгорода (1:3), минское "Динамо" победило в гостях череповецкую "Северсталь" (4:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Динамо М22000008-14
2Спартак22000007-24
3Сочи211000010-54
4СКА21010007-54
5Витязь210001011-93
6Локомотив21001006-63
7Динамо Мн21000015-52
8Торпедо21000016-72
9ЦСКА21000013-62
10Динамо Р20000024-60
11Северсталь20000023-70
12Йокерит20000022-70
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Нефтехимик22000009-34
2Салават Юлаев22000009-34
3Металлург22000008-34
4Авангард21010008-34
5Ак Барс31000027-72
6Куньлунь21000015-82
7Трактор10100003-22
8Адмирал20001014-81
9Сибирь20000112-71
10Барыс20000022-70
11Автомобилист20000024-100
12Амур20000021-70

 

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