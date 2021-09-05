Сборная России завоевала 16 золотых медалей в третий день Игр стран СНГ

КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 16 золотых, девять серебряных и 12 бронзовых наград в третий соревновательный день Игр стран СНГ. Соревнования проходят в Казани.

В воскресенье разыгрывались медали в боксе и борьбе на поясах. В боксе среди юношей золотые медали завоевали Вячеслав Рогозин, Егор Колосков, Анатолий Попов, Родион Мытник, Мохдан Махаури, серебряные - Артем Тамразян, Артем Назаров, Семен Степанов. У девушек золото на счету Ренаты Мингалимовой, Анастасии Кооль, Карины Коробовой, Дарьи Пановой, Валерии Нурутдиновой, Софьи Михеевой и Софьи Охотниковой, серебряными призерами стали Лия Патлай, Эвита Аверьянова, Кристина Галныкина, Елизавета Позднякова, Есения Никишина, бронзовыми - Екатерина Чернавина, Дарья Новинская, Екатерина Бирюкова, Зухро Умарбекова, Анастасия Панина, София Юлдашева.

В борьбе на поясах у юношей среди россиян лучшим стал Зураб Макацария, серебряную награду в активе Замира Чомаева, бронзовыми медалистами стали Айдар Каримов, Данила Зубрилов, Ильнар Фархутдинов и Ильвар Хисматуллин. У девушек золотые медали завоевали Ольга Шугаева, Айгизя Мубаракшина и Ангелина Ментий, бронзовые - Камила Рафикова и Залина Исламова.

Российские спортсмены завоевали 40 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых наград по итогам трех медальных дней и возглавляют общий зачет. На втором месте располагается сборная Узбекистана (14-14-8), на третьей строчке идет сборная Казахстана (6-12-27).

Игры стран СНГ проводятся впервые, в них принимают участие сборные России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Состязания продлятся до 11 сентября, в них примут участие 1 139 спортсменов от 14 до 23 лет. В программу Игр включены 16 видов спорта, в которых будут разыграны 182 комплекта наград: бадминтон, баскетбол (3х3), бокс, борьба, дзюдо, карате, борьба на поясах, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, тайский бокс, танцевальный спорт, мини-футбол и художественная гимнастика.