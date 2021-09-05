СМИ: нарушивших правила въезда в Бразилию аргентинских футболистов допустят к матчу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 сентября. /ТАСС/. Четыре футболиста сборной Аргентины, нарушившие санитарные правила въезда в Бразилию, примут участие в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против команды Бразилии. Об этом сообщил портал Globo esporte .

В воскресенье сборная Бразилии сыграет дома с аргентинцами в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча начнется в 22:00 мск на сан-паульской арене Neo Quimica.

По информации портала, руководители Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) и Бразильской конфедерации футбола (CBF) ходатайствовали о допуске игроков к матчу перед властями крупнейшей латиноамериканской республики. Сразу после матча футболисты отдельно от команды будут доставлены в аэропорт и выдворены из страны, уточняет портал.

Ранее в воскресенье бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о нарушении четырьмя игроками аргентинской команды запрета на въезд в Бразилию тем, кто за 14 дней перед этим посещал Великобританию, Индию или ЮАР. Как уточнил портал G1, речь идет об игроках английских клубов "Астон Вилла" Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндия и "Тоттенхэма" Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро. Как уточняется, при въезде они указали некорректные сведения о местах своего пребывания в течение последних двух недель. Власти требуют отстранить их от спортивного мероприятия и выдворить из страны.

Как уточняет портал, действующий санитарный протокол проведения состязаний под эгидой CONMEBOL подразумевает особые условия въезда в страны континента членов национальных команд для участия в официальных играх.