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ЧМ-2022 по футболу
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Матч сборных Бразилии и Аргентины по футболу прерван

Причиной остановки стали подозрения в нарушении санитарного протокола четырех аргентинских футболистов
Представители Anvisa и Неймар (в центре) EPA-EFE/Sebastiao Moreira
Описание
Представители Anvisa и Неймар (в центре)
© EPA-EFE/Sebastiao Moreira

ТАСС, 5 сентября. Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Бразилии и Аргентины приостановлен. Встреча началась в 22:00 мск в Сан-Паулу.

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Причиной остановки послужили вышедшие во время матча на поле представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и бразильской полиции. После этого на поле вышли официальные представители обеих команд, а игроки сборной Аргентины впоследствии ушли в подтрибунное помещение. Бразильские футболисты остались на поле.

Ранее Anvisa сообщило о нарушении четырьмя игроками аргентинской команды запрета на въезд в Бразилию тем, кто за 14 дней перед этим посещал Великобританию, Индию или ЮАР. Как уточнил портал G1, речь идет об игроках английских клубов "Астон Вилла" Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндия и "Тоттенхэма" Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро. Трое из них, кроме Буэндия, вышли на поле в основном составе. Как уточняется, при въезде они указали некорректные сведения о местах своего пребывания в течение последних двух недель, власти требуют отстранить их от спортивного мероприятия и выдворить из страны.

По информации портала Globo esporte, руководители Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) и Бразильской конфедерации футбола (CBF) ходатайствовали о допуске игроков к матчу перед властями крупнейшей латиноамериканской республики. Сразу после матча футболисты отдельно от команды будут доставлены в аэропорт и выдворены из страны, уточняет портал. 

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ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-2022 по футболу
Встреча футбольных сборных Аргентины и Бразилии не будет доиграна 5 сентября
Матч был прерван вышедшими на поле представителями Национального агентства по санитарному надзору и сотрудниками бразильской полиции
Встреча футбольных сборных Аргентины и Бразилии не будет доиграна 5 сентября
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