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ЧМ-2022 по футболу

Встреча футбольных сборных Аргентины и Бразилии не будет доиграна 5 сентября

Матч был прерван вышедшими на поле представителями Национального агентства по санитарному надзору и сотрудниками бразильской полиции
© AP Photo/Andre Penner

ТАСС, 5 сентября. Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины не будет доигран в воскресенье. Об этом говорится в заявлении Южноамериканской конфедерации футбола.

"По решению судьи матч между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира приостановлен, - говорится в заявлении. - Судья и комиссар матча представят отчет в дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА), который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам. Отборочные матчи чемпионата мира - это соревнование под эгидой ФИФА. Все решения, касающиеся его организации и дальнейшего развития, находятся в исключительной компетенции этой организации".

В воскресенье в 22:00 мск стартовал матч между сборными Бразилии и Аргентины, спустя семь минут встреча была прервана вышедшими на поле представителями Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и сотрудниками бразильской полиции. Причиной остановки матча послужил выход на поле игроков сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо, Кристиана Ромеро ("Тоттеенхэм") и Эмилиано Мартинеса ("Астон Вилла"), которые представляют клубы Английской премьер-лиги. После этого сборная Аргентины покинула поле и ушла в подтрибунное помещение.

Ранее Anvisa сообщило о нарушении этими игроками, а также футболистом английской "Астон Виллы" Эмилиано Буэндией запрета на въезд в Бразилию тем, кто за 14 дней перед этим посещал Великобританию, Индию или ЮАР. Как уточняется, при въезде они указали некорректные сведения о местах своего пребывания в течение последних двух недель, власти требуют отстранить их от спортивного мероприятия и выдворить из страны.

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