Глава Ассоциации футбола Аргентины назвал прискорбным произошедшее в матче с бразильцами

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 сентября. /ТАСС/. Ситуация с остановкой матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины является прискорбной для всего мирового футбола. Такое мнение высказал президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа, комментарий которого приводит пресс-служба национальной команды.

Встреча была остановлена спустя семь минут после начала из-за вышедших на поле представителей Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и сотрудников бразильской полиции. Причиной остановки матча послужил выход на поле игроков сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо, Кристиана Ромеро (оба - "Тоттенхэм") и Эмилиано Мартинеса ("Астон Вилла"), которые представляют клубы Английской премьер-лиги.

"Тут нельзя говорить об указании каких-то ложных данных [в декларации], потому что существует санитарные нормы, в соответствии с которыми играются все турниры в Южной Америки, - сказал Тапиа. - Санитарные органы каждой страны одобряют протокол, который мы выполняли по максимуму. Произошедшее сегодня прискорбно для футбола и очень неприятно для его имиджа".

Ранее Anvisa сообщило о нарушении вышеназванными игроками, а также футболистом английской "Астон Виллы" Эмилиано Буэндией запрета на въезд в Бразилию тем, кто за 14 дней перед этим посещал Великобританию, Индию или ЮАР. Как утверждается, при въезде они указали некорректные сведения о местах своего пребывания в течение последних двух недель. Власти потребовали отстранить игроков от спортивного мероприятия и выдворить из страны.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что они не получали уведомлений о том, что игроки не могут сыграть в матче.