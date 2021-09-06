В Бразильской конфедерации футбола удивлены действиями агентства по санитарному надзору

ТАСС, 6 сентября. Бразильская конфедерация футбола (CBF) выразила удивление действиями Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины. Об этом говорится в заявлении конфедерации, опубликованном на сайте организации.

Встреча была приостановлена спустя несколько минут после начала из-за вышедших на поле представителей Anvisa и сотрудников бразильской полиции. Дальнейшую судьбу встречи определит Международная федерация футбола.

"Бразильская футбольная конфедерация глубоко сожалеет о событиях, которые привели к приостановке матча, - говорится в заявлении. - CBF защищает выполнение самых строгих протоколов здравоохранения и полностью соблюдает их. Однако мы были удивлены действиями Национального агентства по санитарному надзору, когда матч уже начался, поскольку Anvisa могло бы осуществлять свою деятельность гораздо более подходящим образом в другие дни перед матчем".

В конфедерации подчеркнули, что не вмешивались в какие-либо вопросы, связанные с санитарным протоколом, установленным бразильскими властями для въезда людей в страну. "Роль CBF всегда заключалась в попытке способствовать взаимопониманию между вовлеченными организациями, чтобы можно было удовлетворительно выполнять санитарные протоколы и играть в футбол, - отмечается в заявлении. - CBF вновь выражает разочарование в связи с происходящим и ожидает дальнейшего решения по матчу".

Причиной остановки матча послужил выход на поле игроков сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо, Кристиана Ромеро (оба - "Тоттенхэм") и Эмилиано Мартинеса ("Астон Вилла"), которые представляют клубы Английской премьер-лиги. Ранее Anvisa сообщило о нарушении вышеназванными игроками, а также футболистом английской "Астон Виллы" Эмилиано Буэндией запрета на въезд в Бразилию тем, кто за 14 дней перед этим посещал Великобританию, Индию или ЮАР. Как утверждается, при въезде они указали некорректные сведения о местах своего пребывания в течение последних двух недель. Власти потребовали отстранить игроков от спортивного мероприятия и выдворить их из страны.