Российская паралимпийская сборная вылетела из Токио в Москву

В общей сложности на борту самолета летят 172 спортсмена команды. Рейс приземлится около 12:00 мск в аэропорту Шереметьево.

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Сборная России вылетела из Токио, где в воскресенье завершились Паралимпийские игры, в Москву рейсом "Аэрофлота". Процедура регистрации и сдачи багажа прошли в Паралимпийской деревне.

Из аэропорта спортсменов провезут по улицам Москвы до Красной площади, где их встретят представители различных спортивных федераций, родные и близкие спортсменов и волонтеры. В церемонии также примут участие известные музыканты и деятели культуры. В честь победителей и призеров Паралимпиады будет поднят российский флаг и прозвучит государственный гимн.

Российская команда на Паралимпийских играх заняла четвертое место в общем медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах. Команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

Победу на Играх одержала сборная Китая, в активе которой 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая награда. На втором месте расположилась команда Великобритании (41-38-45), на третьем - американцы (37-36-31).