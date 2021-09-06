Полиция Бразилии не будет расследовать нарушение футболистами Аргентины санитарных норм

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 сентября. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии не будет расследовать факт нарушения игроками сборной Аргентины по футболу правил въезда в страну, что ранее послужило поводом для отмены матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между национальными командами двух стран. Об этом сообщает в воскресенье портал Globo esporte.

По информации портала, аргентинцы были опрошены бразильскими правоохранителями в зале местного аэропорта, после чего им было рекомендовано покинуть страну. Подвергать их депортации не стали. Аргентинская сборная на своей странице в Twitter сообщила, что направляется домой.

Причиной остановки матча стал выход на поле игроков сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо, Кристиана Ромеро (оба - "Тоттенхэм") и Эмилиано Мартинеса ("Астон Вилла"), которые представляют клубы Английской премьер-лиги. Ранее бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о нарушении вышеназванными игроками, а также футболистом английской "Астон Виллы" Эмилиано Буэндией санитарных требований страны, согласно которым посетившие за менее чем 14 дней до этого Великобританию, Индию и ЮАР должны пройти двухнедельный карантин. Заполняя анкеты санитарных властей Бразилии они скрыли данный факт.