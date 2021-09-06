Третьяк: сборная России по следж-хоккею может рассчитывать на медали на Паралимпиаде-2022

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские следж-хоккеисты могут рассчитывать на медали зимних Паралимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Паралимпиада пройдет в столице Китая с 4 по 13 марта. В последний раз российская команда по следж-хоккею выступала на Играх в 2014 году в Сочи, завоевав тогда серебряные медали.

"К сборной России по следж-хоккею большое внимание, им и наша федерация помогает. У нас хорошая команда, я ее видел в Сочи в одном из матчей. Думаю, что мы тоже можем рассчитывать на медали", - сказал Третьяк.