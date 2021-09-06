"Локомотив" прилагает все усилия для возвращения футболиста Камано из Гвинеи

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" прилагает все усилия, чтобы нападающий команды Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Футбольный клуб "Локомотив" прилагает все усилия, чтобы нападающий железнодорожников смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве. Напомним, что из-за сложной политической ситуации в Гвинее на данный момент заблокированы все пути въезда и выезда из страны, где сейчас находится наш игрок. "Локомотив" предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своем доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба", - говорится в заявлении.

Элитное подразделение спецназа Гвинеи во главе с полковником Мамади Думбуя в воскресенье вошло в правительственный квартал Конакри и расположилось перед президентским дворцом, очевидцы сообщали о стрельбе. Лидер мятежников Думбуя выступил в воскресенье по национальному телевидению и объявил о задержании президента Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.

Камано выступает за "Локомотив" с августа 2020 года, в текущем сезоне 25-летний форвард провел за клуб шесть матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями. В составе сборной Гвинеи на его счету 36 матчей, в которых он забил шесть голов.