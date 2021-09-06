Рожков выделил самые эмоциональные моменты Паралимпийских игр в Токио

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Паралимпийские игры в Токио подарили немало эмоциональных моментов. Об этом в интервью ТАСС рассказал шеф миссии команды Паралимпийского комитета России (ПКР), исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

Команда ПКР на Играх в Токио обновила собственный рекорд по количеству завоеванных медалей, в активе российской команды 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

"Таких моментов было немало - первая в истории медаль наших мужчин в командном фехтовании, саблистов, шли укол в укол, но добились победы, - сказал Рожков. - Волейбольный финал нашей мужской команды с иранцами, имеющими в составе такого высокорослого спортсмена, который просто "клал мячи", куда нужно. Мы встречались с этой командой, у нас вообще хорошие отношения с их национальным паралимпийским комитетом. Они приезжали к нам на сбор в Алексин - сильнейшая команда мира, но ведь в третьем сете наши ребята дали бой, проявили самые лучшие мужские качества, профессионализм, волю, характер, и это было знаково".

"А эстафета в плавании [среди лиц с] ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата - прим. ТАСС)? Это по-настоящему впечатлило. Мы старались быть на всех видах спорта, старались везде успеть, это, правда, не очень удавалось, но мы болели за каждого спортсмена", - отметил собеседник агентства.