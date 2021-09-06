Рожков надеется, что на Паралимпиаде в Париже сборная России выступит с флагом и гимном

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Шеф миссии команды Паралимпийского комитета России (ПКР) на Играх в Токио, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков выразил надежду, что сборная России выступит на летней Паралимпиаде 2024 года в Париже с флагом и гимном страны. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права до указанного срока претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их. На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в случае победы российских спортсменов звучал фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

"Санкции заканчиваются в декабре 2022 года, у нас 44 критерия, которые мы должны выполнить, все, за исключением одного, касаются ПКР. Есть один, который нас напрямую не касается - восстановление РУСАДА. Все критерии, касающиеся нас, мы выполняем. И будем надеяться, что РУСАДА приложит максимальные усилия для восстановления, чтобы выполнение критериев не продлили", - сказал Рожков.

Паралимпийские игры в Париже планируется провести с 28 августа по 8 сентября 2024 года.