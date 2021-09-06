Рожков: чествование российских паралимпийцев пройдет 1 октября в Дзержинске

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Чествование российских паралимпийских спортсменов пройдет 1 октября в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом в интервью ТАСС заявил шеф миссии команды Паралимпийского комитета России (ПКР) на Играх в Токио, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

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Российские паралимпийцы заняли четвертое место в медальном зачете Игр в Токио, завоевав 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Первой стала команда Китая (96-60-51), вторыми - британцы (41-38-45), тройку лидеров замкнули американцы (37-36-31).

"Чествование наших спортсменов пройдет 1 октября в рамках номинации "Возвращение в жизнь" в городе Дзержинске Нижегородской области. Выбор города не случаен - мэр города Иван Носков еще до Игр предполагал, что его ребята - [Андрей] Вдовин, [Дмитрий] Сафронов - завоюют достойные медали, там находится спортивная школа олимпийского резерва. Мы уже проговорили номинантов - в основном это двукратные и трехкратные чемпионы Игр и их тренеры", - сказал Рожков.

Сафронов выиграл две золотые медали Паралимпиады в беге на 100 м и 200 м. Вдовин завоевал золотую медаль в беге на 400 м и две серебряные награды - в беге на 100 м и 200 м.