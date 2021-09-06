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ЧМ-2022 по футболу

Карасев рассудит матч сборных Греции и Швеции в отборе к чемпионату мира 2022 года

Встреча пройдет в Афинах 8 сентября

ТАСС, 6 сентября. Россиянин Сергей Карасев назначен главным арбитром матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между командами Греции и Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром назначен Кирилл Левников. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Виталий Мешков и Сергей Иванов.

Матч Греция - Швеция пройдет 8 сентября в Афинах. Команды выступают в отборочной группе B, первое место в ней занимает сборная Испании, набравшая 10 очков, вторыми идут шведы (9), имеющие на две игры меньше, далее расположились сборные Косова (4), Греции (3) и Грузии (1).

Карасеву 42 года, с 2010 года он является судьей Международной федерации футбола (ФИФА), матчи чемпионата России арбитр обслуживает с 2008 года, с июня 2013 года входит в элитную категорию арбитров УЕФА. Россиянин неоднократно обслуживал матчи международных клубных европейских турниров, в частности, полуфинал Лиги Европы сезона-2017/18 между австрийским "Зальцбургом" и французским "Марселем", а также Суперкубок УЕФА 2021 года между английским "Челси" и испанским "Вильярреалом". На прошедшем чемпионате Европы Карасев работал на трех матчах (Италия - Швейцария, Германия - Венгрия, Нидерланды - Чехия) в качестве главного арбитра, еще на трех встречах был резервным судьей (Австрия - Северная Македония, Дания - Чехия, Италия - Испания).

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