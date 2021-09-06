Замминистра спорта заявил, что ведомству стало сложнее получать визы в США для спортсменов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ сталкивается с серьезными трудностями при получении виз в США для членов команд для участия в соревнованиях. Об этом на заседании штаба по контролю за подготовкой сборных команд к Олимпийским играм сообщил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

Из-за проблем с визами, в частности, на одном из этапов Бриллиантовой лиги не смогли выступить олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и серебряный призер Игр в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.

"Нам все проблематичней стало получать визы по линии МИД в США, и у спортсменов есть риск не выступить на многих квалификационных соревнованиях перед Олимпиадой, большинство из которых проводится там. В течение недели мы отправим рекомендации по визам", - сказал Морозов.