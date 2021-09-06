Шипачев признан лучшим нападающим первой недели КХЛ сезона-2021/22

Лучшим вратарем в третий раз в карьере был признан игрок московского "Динамо" Иван Бочаров, одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Бочарова был нанесен 41 бросок, из которых он отразил 97,56%.

Лучшим защитником признан Янис Якс из "Сочи". Латвийский игрок набрал в двух матчах три (1 гол + 2 результативные передачи) очка. 26-летний хоккеист был признан лучшим защитником недели впервые в карьере.

Пятый раз в карьере лучшим нападающим был признан Вадим Шипачев из московского "Динамо", игрок забросил четыре шайбы - в каждом из двух матчей он сделал дубль.

Марат Хуснутдинов из санкт-петербургского СКА признан лучшим новичком недели. Вместе с командой нападающий одержал две победы в двух матчах, забросил свою первую шайбу в КХЛ. Всего Хуснутдинов набрал три (1+2) очка.