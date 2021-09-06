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Летние олимпийские виды спорта

Алексеев покинул пост главного тренера женской сборной России по гандболу

Под руководством специалиста команда завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио
Алексей Алексеев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Алексей Алексеев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев покинул свой пост. Об этом журналистам заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

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"31 августа закончился контракт Алексея Алексеева, мы его уведомили, что он не будет продолжать работу со сборной. Мы идем на серьезное обновление, на две трети команда будет омоложена. Мы хотим более молодого специалиста. Есть несколько соискателей, к 29 сентября определимся", - сказал Шишкарев.

Президент Федерации гандбола России отметил, что в числе кандидатов есть иностранцы, но он бы хотел видеть на посту главного тренера российского специалиста.

Алексеев возглавил сборную в декабре прошлого года, под его руководством команда завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио.

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