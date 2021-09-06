Алексеев покинул пост главного тренера женской сборной России по гандболу

Алексеев: российские гандболистки были на пике формы во время олимпийского турнира

"31 августа закончился контракт Алексея Алексеева, мы его уведомили, что он не будет продолжать работу со сборной. Мы идем на серьезное обновление, на две трети команда будет омоложена. Мы хотим более молодого специалиста. Есть несколько соискателей, к 29 сентября определимся", - сказал Шишкарев.

Президент Федерации гандбола России отметил, что в числе кандидатов есть иностранцы, но он бы хотел видеть на посту главного тренера российского специалиста.

Алексеев возглавил сборную в декабре прошлого года, под его руководством команда завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио.