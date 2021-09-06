Минспорт признал успешным выступление российских спортсменов на Паралимпиаде в Токио

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта России признало успешным выступление российских спортсменов на Паралимпийских играх в Токио. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Павел Рожков: паралимпийцы никогда не считали медали — они их завоевывали

Российская команда на Паралимпийских играх заняла четвертое место в общем медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Первое место в медальном зачете Игр заняла сборная Китая, в активе которой 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая награда. На втором месте расположилась команда Великобритании (41-38-45), на третьем - американцы (37-36-31).

"Конечно же, оцениваю выступление как успешное, тем более по статистическим показателям - завоевано 118 медалей, что является абсолютным рекордом. И самое главное - все сборные выступали после перерыва с 2012 года на фоне колоссального эмоционального напряжения и требований в связи с ограничениями в период подготовки и проведения. Поэтому абсолютно успешное выступление", - сказал Матыцин.

Паралимпийские игры в Токио проходили с 24 августа по 5 сентября. На Паралимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России не принимала участия из-за допингового скандала.