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Паралимпиада в Токио

Минспорт признал успешным выступление российских спортсменов на Паралимпиаде в Токио

Олег Матыцин подчеркнул, что команда выступала на фоне колоссального эмоционального напряжения
Министр спорта Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта России признало успешным выступление российских спортсменов на Паралимпийских играх в Токио. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Российская команда на Паралимпийских играх заняла четвертое место в общем медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Первое место в медальном зачете Игр заняла сборная Китая, в активе которой 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая награда. На втором месте расположилась команда Великобритании (41-38-45), на третьем - американцы (37-36-31).

"Конечно же, оцениваю выступление как успешное, тем более по статистическим показателям - завоевано 118 медалей, что является абсолютным рекордом. И самое главное - все сборные выступали после перерыва с 2012 года на фоне колоссального эмоционального напряжения и требований в связи с ограничениями в период подготовки и проведения. Поэтому абсолютно успешное выступление", - сказал Матыцин.

Паралимпийские игры в Токио проходили с 24 августа по 5 сентября. На Паралимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России не принимала участия из-за допингового скандала.

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Матыцин, Олег ВасильевичПаралимпиада в Токио
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