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XXXII летние Олимпийские игры

Минспорт признал успешным выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио

Команда завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали и заняли пятое место в медальном зачете

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин назвал успешным выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом он заявил журналистам.

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Россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали и заняли пятое место в медальном зачете Игр.

"Общая оценка выступления на Играх в Токио по итогам заседания штаба положительная. В ближайшее время состоятся экспертные советы, на которых будут скорректированы программы подготовки к Парижу", - сказал Матыцин.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России завоевала 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете, на Олимпиаде в Лондоне россияне завоевали 20 золотых наград. В Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне - 68.

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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