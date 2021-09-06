Шишкарев: психологическое состояние гандболисток на Олимпиаде оставляло желать лучшего

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Психологическое состояние игроков женской сборной России по гандболу на Олимпиаде в Токио оставляло желать лучшего. Об этом журналистам заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

В понедельник было объявлено о том, что Алексей Алексеев покинул пост главного тренера сборной России, под его руководством гандболистки заняли второе место на Играх.

"Психологическое состояние коллектива оставляло желать лучшего, команда не была такой дружной не была единым целом, как это было в Рио, в силу огромного количества факторов", - сказал Шишкарев.

"Один из них - игроков надо селить не по принципу "подружка с подружкой", особенно на сборах. Надо их селить так, чтобы рождались иные коммуникации, чтобы сильные поддерживали слабых, чтобы у них была человеческая поддержка, чтобы они делились опытом", - добавил он.

Российские гандболистки на Олимпиаде 2016 года завоевали золотые медали под руководством Евгения Трефилова. Шишкарев неоднократно отмечал, что его возвращение на пост главного тренера не обсуждается. После Игр в Рио-де-Жанейро Трефилов оставил пост по состоянию здоровья, сейчас он является первым вице-президентом федерации и курирует женский гандбол.