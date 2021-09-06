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Летние олимпийские виды спорта

Фильм о победе российских гандболисток на Олимпиаде-2016 должен выйти к осени 2023 года

Сценаристом картины выступил Олег Маловичко

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Выход фильма о победе женской сборной России по гандболу на Олимпиаде 2016 года запланирован на осень 2023 года. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

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Россиянки в финале Игр 2016 года победили норвежек. Для России эта победа стала первой в игровых видах спорта на Олимпиадах с 2012 года, где победила мужская сборная по волейболу. Рабочее название фильма - "Золото ручной работы".

"Ждать фильм надо к определенной дате - это осень 2023 года. Самым интенсивным и важным будет следующий год, - сказал Шишкарев. - Самое сложное - научить актеров играть в гандбол или привлечь к съемкам гандболисток".

"Сценарий фильма готов. Все, на мой взгляд, получилось хорошо, но остался главный вопрос - финал фильма, есть пять вариантов его окончания. Мы пока спорим", - заметил он.

Сценаристом будущего фильма выступил Олег Маловичко, режиссера будущей картины еще не утвердили.

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