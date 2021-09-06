Терюшков: "Химки" сделали предложение "Спартаку" о трансфере футболиста Мирзова

"Мы ждем от "Спартака" реакции на наше предложение, думаю, что сегодня ее получим. Официальное предложение "Спартаку" сделано. Резиуан был лидером "Химок", мы готовы дальше продолжить сотрудничество с футболистом. Все зависит от "Спартака", - сказал Терюшков.

Мирзов перешел в "Спартак" из "Ростова" в 2019 году, в сезоне-2020/21 он выступал за "Химки" на правах аренды. В составе подмосковной команды полузащитник сыграл 20 матчей, забил шесть голов и отдал две голевые передачи. В текущем сезоне Мирзов провел за "Спартак" шесть матчей и не отметился голевыми действиями. Ранее Мирзов выступал за московское "Торпедо", тульский "Арсенал" и "Тосно" из Ленинградской области, в составе которого стал обладателем Кубка России в сезоне-2017/18.