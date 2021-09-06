Терюшков: "Химки" сделали предложение "Спартаку" о трансфере футболиста Мирзова

ТАСС, 6 сентября. Подмосковный футбольный клуб "Химки" сделал предложение московскому "Спартаку" о трансфере полузащитника Резиуана Мирзова. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.
"Мы ждем от "Спартака" реакции на наше предложение, думаю, что сегодня ее получим. Официальное предложение "Спартаку" сделано. Резиуан был лидером "Химок", мы готовы дальше продолжить сотрудничество с футболистом. Все зависит от "Спартака", - сказал Терюшков.
Мирзов перешел в "Спартак" из "Ростова" в 2019 году, в сезоне-2020/21 он выступал за "Химки" на правах аренды. В составе подмосковной команды полузащитник сыграл 20 матчей, забил шесть голов и отдал две голевые передачи. В текущем сезоне Мирзов провел за "Спартак" шесть матчей и не отметился голевыми действиями. Ранее Мирзов выступал за московское "Торпедо", тульский "Арсенал" и "Тосно" из Ленинградской области, в составе которого стал обладателем Кубка России в сезоне-2017/18.