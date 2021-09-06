Футболист сборной России Головин не сыграет с командой Мальты из-за травмы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Александр Головин из-за повреждения не примет участие в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу против команды Мальты. Об этом сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин, комментарий которого приводит пресс-служба национальной команды.

"После игры со сборной Кипра у Александра Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче, - сказал Хайтин. - Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм".

В субботу сборная России в гостях обыграла команду Кипра со счетом 2:0. Головин провел на поле 66 минут, после чего его заменил Далер Кузяев.

Ранее из-за повреждений расположение сборной России покинули защитники Станислав Магкеев, Сергей Петров и Дмитрий Чистяков, а также полузащитник Даниил Фомин.

Матч между сборными России и Мальты пройдет 7 сентября в Москве на "Открытие Банк Арене" и начнется в 21:45 мск. Россияне занимают первое место в турнирной таблице группы H отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, команда набрала 10 очков в пяти матчах. На втором месте идет сборная Хорватии (10 очков, сборная России выше по разнице мячей), далее идут команды Словении (7), Словакии (6), Мальты и Кипра (по 4).