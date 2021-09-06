Тренер мальтийской сборной заявил, что сборная России стала другой при Карпине

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина сильно отличается от той, что была при прошлом главном тренере Станиславе Черчесове. Об этом журналистам в понедельник заявил главный тренер мальтийской сборной Девис Манджа.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Мальты пройдет 7 сентября в Москве на "Открытие Банк - Арене" и начнется в 21:45 мск. Для Карпина этот матч будет третьим во главе сборной России, в июле он сменил Черчесова.

"Конечно, для нас будет сложная игра, но мы будем стараться играть в наш футбол. Российская сборная отличается от той, что была в марте: у нее другой тренер, другой стиль игры, другие игроки", - сказал Манджа.

"Каждый тренер приносит в команду свое видение футбола, сборная России сейчас играет не так, как прежде, в частности я заметил, что команда играет иначе в полузащите", - отметил он.

Россияне занимают первое место в турнирной таблице группы H отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, команда набрала 10 очков в пяти матчах. На втором месте идет сборная Хорватии (10 очков, сборная России выше по разнице мячей), далее идут команды Словении (7), Словакии (6), Мальты и Кипра (по 4).