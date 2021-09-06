Герои жизни. На Красной площади прошла торжественная встреча паралимпийской сборной

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Торжественная встреча сборной Паралимпийского комитета России прошла в понедельник на Красной площади. Участниками мероприятия стали победители и призеры Паралимпийских игр в Токио, почетные гости и болельщики.

На эту тему Российская паралимпийская команда прилетела в аэропорт Шереметьево

В понедельник в Шереметьево приземлился самолет с последней группой команды российских паралимпийцев. В общей сложности на борту этого самолета в Россию вернулись 172 спортсмена. Из аэропорта спортсменов провезли по улицам Москвы до Красной площади, где триумфаторам Паралимпиады устроили торжественный прием. На улице Ильинке по пути следования автобуса собрались болельщики, которые приветственно махали проезжающим спортсменам и кричали "молодцы". Многие пришли с самодельными плакатами, на которых написали трогательные слова благодарности и поддержки. Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Токио было запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляли команду Паралимпийского комитета России (RPC - Russian Paralympic Committee), а в честь их побед звучала музыка Чайковского. Первое, что сделали на Красной площади после прибытия спортсменов, - исполнили гимн России. Над площадью разнеслось пение детских голосов - солистов детского музыкального театра "Домисолька", им подпевали многие спортсмены. Теперь можно. Трехкратная паралимпийская чемпионка по плаванию Валерия Шабалина подняла флаг России. Его спортсмены увидели впервые за последние две недели, ведь в Токио национальный флаг заменило нейтрально-белое полотно с символикой Паралимпийского комитета России. Но несмотря на символы, музыку и название, в Токио все понимали, какую страну представляют эти спортсмены, установившие национальный рекорд по количеству завоеванных медалей. Россияне стали четвертыми в общем медальном зачете, на их счету 118 наград - 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Рекорды и благодарности Спортсменов приветствовали помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, представители различных спортивных федераций, родные и близкие паралимпийцев и волонтеры. Поздравительное письмо направил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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"Вся страна аплодировала вам, давайте скажем "спасибо" всем, кто болел за ребят. Часто говорят, что вы герои спорта, но вы герои жизни, которые доказали, что человека, который хочет победить в этой жизни, ничего не сдержит. Очень рад, что вы сегодня показали всю мощь паралимпизма в России", - сказал Левитин. "Девять лет мы ждали этого момента, и вы выступили очень достойно. Хочу поздравить спортсменов, тренеров, врачей и помощников, которые сделали все, чтобы вы выдержали эти испытания. Осталось три года до следующих Игр, думаю, мы снова встретимся здесь через три года. Мы уверены, что вы лучшие", - добавил Левитин. Глава делегации, исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков провел со спортсменами каждый день Игр. Он поблагодарил всех собравшихся за поддержку. "Команда сделала все возможное и невозможное, девять лет мы ждали этого результата. Мы летели на Паралимпийские игры побеждать, и вот каждый второй спортсмен нашей делегации стал победителем или призером Паралимпиады", - отметил Рожков. "Наши ребята действительно подтвердили, что являются одной из сильнейших команд мира. Игры показали, что победить порой нельзя без мирового рекорда, и 17 раз российские паралимпийцы обновляли рекорды в Токио. Восхищаюсь и горжусь каждым нашим спортсменом, паралимпийцем, за их волю к победе, преодоление трудностей. Восхищаюсь тренерами, врачами, массажистами, которые день и ночь следили за тем, чтобы все в команде были здоровы. Спасибо всем большое", - добавил Рожков. Концерт и обнимашки После завершения официальной торжественной части спортсмены спустились со сцены, их тут же окружила толпа детей и болельщиков. Совместные фотографии, теплые слова, благодарности, а еще многие спрашивали разрешение потрогать медали - на удачу.

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