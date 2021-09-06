Черчесов сообщил, что владелец "Легии" хочет встретиться с ним на игре со "Спартаком"

ТАСС, 6 сентября. Владелец варшавского футбольного клуба "Легия" Дариуш Миодуский планирует встретиться с бывшим тренером сборной России Станиславом Черчесовым на матче первого тура группового этапа Лиги Европы с московским "Спартаком". Об этом сообщил Черчесов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

С 2015 по 2016 год Черчесов тренировал польский клуб, приведя его к победе в чемпионате и кубке страны, после чего он был приглашен на пост главного тренера сборной России, в которой проработал до июля 2021 года. Под руководством Черчесова российская сборная дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В данный момент Черчесов находится в отпуске в Австрии.

"Нахожусь в Австрии уже несколько недель. Отдыхаю, параллельно смотрю на работу своих австрийских коллег. В Москву собираюсь на матч Лиги Европы "Спартак" - "Легия" (15 сентября на "Открытие Банк Арене" - прим. ТАСС). Позвонил владелец варшавского клуба, хочет встретиться, пообщаться. Поеду, посмотрю игру, повидаю старых друзей, тем более есть такая возможность", - сказал Черчесов.

Черчесову 58 лет, он также работал в "Спартаке", австрийских "Куфштайне", "Ваккер-Тироле", сочинской "Жемчужине", грозненском "Ахмате", пермском "Амкаре" и московском "Динамо".