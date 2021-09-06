УЕФА разрешит болельщикам посещать гостевые матчи своих команд со следующей недели

ТАСС, 6 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволит болельщикам гостевых команд посещать матчи еврокубков и национальных сборных со следующей недели. Об этом сообщает организация Футбольные болельщики Европы (FSE) в своем Twitter.

Отмечается, что болельщики должны будут соблюдать ограничения и требования к передвижениям, которые предъявляются в соответствующих странах.

Ранее FSE несколько раз призывала УЕФА отменить запрет для болельщиков гостевых команд посещать матчи еврокубков. К призывам присоединились несколько ведущих европейских клубов. Такие меры были приняты УЕФА из-за пандемии коронавируса.

Первые матчи групповых этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций пройдут на следующей неделе.