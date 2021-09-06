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ЧМ-2022 по футболу

Карпин: Смолов может быть капитаном сборной России в матче против мальтийцев

Встреча состоится 7 сентября в Москве

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов может стать капитаном команды в матче отборочного турнира к чемпионату мира с мальтийцами. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин, пришедший на пресс-конференцию со Смоловым.

Ранее в сентябре на предматчевых пресс-конференциях вместе с Карпиным на вопросы журналистов отвечали защитник Георгий Джикия и полузащитник Дмитрий Баринов. В играх против команд Хорватии (0:0) и Кипра (2:0) они выходили на поле с капитанской повязкой.

"Я решил, что на пресс-конференции будет Смолов. Будет ли он капитаном? Может быть. Все игроки - потенциальные капитаны. Если он будет в составе, то может быть капитаном", - сказал Карпин.

Встреча Россия - Мальта пройдет 7 сентября в Москве и начнется в 21:45 мск.

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