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ЧМ-2022 по футболу

Карпин назвал критику в свой адрес частью работы в сборной России по футболу

После матча с командой Кипра игра сборной России подверглась критике

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Критика после матчей сборной России по футболу является частью работы. Такое мнение высказал журналистам главный тренер сборной России Валерий Карпин.

После матча с командой Кипра (2:0) Карпин раскритиковал качество игры своей команды во втором тайме, отметив, что она недостаточно функционально готова. Игра команды также подвергалась критике со стороны экспертов и журналистов.

"По поводу этой ситуации говорил много раз, тем более сейчас. Я и так ничего не читаю, даже при том, что не читаю, слышал о критике. Как отношусь? Это часть работы, было понятно, что так будет", - сказал он.

"Это мы еще ни одной игры не проиграли. Представьте, что будет, если проиграем. Критика будет. Привычка выработалась годами - мне нужно сконцентрироваться на работе и улучшать те вещи, которые не нравятся мне или критикам", - добавил Карпин.

Следующий матч сборная России проведет 7 сентября в Москве против команды Мальты.

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