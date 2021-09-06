Карпин: перенос тура премьер-лиги помог тренерскому штабу сборной России

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Перенос с выходных на середину недели матчей шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги помог тренерскому штабу сборной России по футболу в подготовке к играм отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Тур был перенесен с 28-29 августа на 26-27 августа по просьбе Карпина. 1 сентября россияне сыграли дома с хорватами вничью (0:0), 4 сентября обыграли на выезде киприотов (2:0).

"Перенос тура помог тренерскому штабу - это однозначно. Футболисты собрались на два-три дня раньше, так могли собраться 30 августа, а 1 сентября уже игра. Это лучше, чем было запланировано раньше. А по поводу преимущества, думаю, нет", - сказал Карпин.

Следующий матч сборная России проведет 7 сентября в Москве против команды Мальты.