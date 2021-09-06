Миронов: три победы подряд показывают, что в "Спартаке" создается отличный коллектив

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Три победы, одержанные московским "Спартаком" на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), говорят о том, что в команде создается отличный коллектив. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Борис Миронов.

В понедельник "Спартак" со счетом 3:2 победил в овертайме подольский "Витязь". Красно-белые одержали третью победу подряд на старте регулярного сезона КХЛ впервые с 2009 года. Ранее подопечные Бориса Миронова обыграли владивостокский "Адмирал" (4:1) и хабаровский "Амур" (3:1).

"Хорошая игра, сегодня было видно, что ребята играли только на победу. У нас был тяжелый график, три игры через день, так что ребята чуть-чуть подустали, но теперь пара дней, чтобы подготовиться к следующей встрече. На предсезонке мы не смотрели на результат, проверяли молодых игроков, а сейчас три матча играли основным составом. Это [три победы подряд] показывает, что в команде создается отличный коллектив, у ребят есть хорошая работоспособность, самоотдача, желание", - сказал Миронов.

Также главный тренер "Спартака" отметил, что дает время молодому Василию Пономареву набраться опыта перед тем, как выпустить его на лед в официальном матче. "Я не раз говорил, что после молодежного хоккея тяжеловато переходить во взрослый. Всему свое время, он старается, у него есть огромное желание, поэтому не хотим форсировать, потихонечку будет набираться опыта и будет становиться только лучше", - добавил он.

Главный тренер "Витязя" Юрий Бабенко считает, что главной причиной двух поражений команды подряд являются невынужденные удаления. "В первую очередь нужно не пропускать, стараться забить первыми - будет гораздо легче. Невынужденные удаления как снежный ком - мы из игры в игру тратим больше сил, чем нужно, пока мы это не осознаем, не уберем, нам будет тяжело, так как мы отдаем преимущество сопернику. Тем более когда три игры на выезде вместе с перелетами - не хватает физических сил, конечно, молодцы, что на эмоциях вытаскиваем, но надо это делать менее болезненно", - сказал он.

В следующем матче "Спартак" 9 сентября сыграет на выезде с уфимским "Салаватом Юлаевым". "Витязь" на следующий день примет казанский "Ак Барс".