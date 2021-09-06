{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Хоккеист "Спартака" Локтионов считает, что команда расслабилась, забив два гола "Витязю"

Красно-белые выиграли со счетом 3:2 в овертайме и впервые за 12 лет одержали три победы подряд на старте сезона КХЛ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" немного расслабились, когда повели в матче против подольского "Витязя" со счетом 2:0. Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-белых Андрей Локтионов.

На эту тему
"Спартак" впервые за 12 лет одержал три победы подряд на старте сезона КХЛ
"Спартак" впервые за 12 лет одержал три победы подряд на старте сезона КХЛ

В понедельник "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме победил подольский "Витязь" в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Красно-белые одержали третью победу подряд на старте регулярного сезона КХЛ впервые с 2009 года. Ранее подопечные Бориса Миронова обыграли владивостокский "Адмирал" (4:1) и хабаровский "Амур" (3:1).

"Хотелось бы, конечно, пораньше закончить матч, но намудрили: повели 2:0 и расслабились, но хорошо, что выиграли и взяли два очка, - сказал Локтионов. - Хорошо пока получается, с партнерами есть взаимопонимание, дай бог, чтобы и дальше так было. Конечно, очень хорошо взять шесть очков с трех игр, это все, чего можно желать. Пока у нас все идет отлично".

"Спартак" занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав шесть очков. В следующем матче красно-белые 9 сентября сыграют на выезде с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Теги
КХЛ
Футбол в Англии
Футболист "Вест Хэма" Крал считает, что Зобнин способен играть в Английской премьер-лиге
Чешский полузащитник, арендованный у красно-белых, отметил опыт и крепкий характер своего бывшего одноклубника
Читать полностью