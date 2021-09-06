Хоккеист "Спартака" Локтионов считает, что команда расслабилась, забив два гола "Витязю"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" немного расслабились, когда повели в матче против подольского "Витязя" со счетом 2:0. Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-белых Андрей Локтионов.

В понедельник "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме победил подольский "Витязь" в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Красно-белые одержали третью победу подряд на старте регулярного сезона КХЛ впервые с 2009 года. Ранее подопечные Бориса Миронова обыграли владивостокский "Адмирал" (4:1) и хабаровский "Амур" (3:1).

"Хотелось бы, конечно, пораньше закончить матч, но намудрили: повели 2:0 и расслабились, но хорошо, что выиграли и взяли два очка, - сказал Локтионов. - Хорошо пока получается, с партнерами есть взаимопонимание, дай бог, чтобы и дальше так было. Конечно, очень хорошо взять шесть очков с трех игр, это все, чего можно желать. Пока у нас все идет отлично".

"Спартак" занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав шесть очков. В следующем матче красно-белые 9 сентября сыграют на выезде с уфимским "Салаватом Юлаевым".