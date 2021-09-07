Десять лет. Ярославский "Локомотив" почтит память разбившейся в 2011 году команды

ТАСС, 7 сентября. Хоккейный клуб "Локомотив" проведет ряд траурных мероприятий, посвященных 10-летию катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем, в которой разбилась команда, направлявшаяся в Минск на первый матч сезона-2011/12 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Почтить память погибших хоккеистов смогут все горожане.

7 сентября 2011 года хоккейная команда ярославского "Локомотива" чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона против местного "Динамо". Однако до места назначения спортсменам не удалось добраться - в 16:00 мск лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Туношонка и разрушился. На борту самолета находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

На протяжении семи сезонов КХЛ не проводила матчей 7 сентября, посвящая этот день памяти погибших в авиакатастрофе игроков и сотрудников "Локомотива". Однако с сезона-2018/2019 в расписание снова вернулись игры в этот день, неизменным оставалось только одно - не играл "Локомотив".

В 2021 году исполняется 10 лет со дня трагедии. И именно в этот год "Локомотив" снова сыграет 7 сентября. Примечательно, что соперником ярославцев станет минское "Динамо", на матч с которым направлялся ярославский клуб в день трагедии. Данное решение принято совместно с руководством "Локомотива".

Памятные мероприятия

Мероприятия, посвященные трагедии, начнутся с самого утра. В 8:30 мск в Успенском соборе Ярославля начнется служба, посетить которую смогут все желающие. Затем там же пройдет панихида по погибшим. Еще одна панихида пройдет на Леонтьевском кладбище, где похоронены хоккеисты и сотрудники клуба.

Позже пройдет возложение цветов к мемориалу "Хоккейное братство", который располагается рядом с "Ареной-2000". Мемориал был открыт на вторую годовщину трагедии и представляет собой 37 стилизованных клюшек - по количеству членов команды "Локомотив", погибших в авиакатастрофе, - собранных в единую конструкцию, визуально представляющую собой взлетающий самолет и падающую птицу.

Также планируется проведение церемоний памяти на месте падения самолета в поселке Туношна, где расположен мемориальный комплекс и непосредственно на стадионе. Завершит день памяти матч между "Локомотивом" и минским "Динамо", который начнется в 19:30 мск. Минчане выйдут на игру в форме образца сезона-2011/12, ярославцы так же рассматривают такую возможность, но официально об этом не заявляли. В настоящий момент матчи "Локомотива" проходят со зрителями, максимально разрешенная заполняемость арены - 1 000 болельщиков.