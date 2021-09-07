Павлюченкова не сумела выйти в четвертьфинал US Open

ТАСС, 7 сентября. Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 29-летней Плишковой, занимающей четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В четвертьфинале чешская теннисистка сыграет с победительницей матча между Марией Саккари из Греции (18-я строчка мирового рейтинга) и представительницей Канады Бьянкой Андрееску (7).

Павлюченковой 30 лет. Теннисистка располагается на 15-й строчке рейтинга WTA, на ее счету 12 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Roland Garros 2021 года. На Олимпиаде в Токио Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотые медали в соревнованиях смешанных пар.

Плишкова - обладательница 16 титулов WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в финал US Open (2016) и Уимблдона (2021).

Павлюченкова была последней представительницей России на текущем турнире в женском одиночном разряде. В третьем круге она обыграла соотечественницу Варвару Грачеву (6:1, 6:4), на той же стадии турнира Дарья Касаткина проиграла украинке Элине Свитолиной (4:6, 2:6), Камилла Рахимова, во втором круге обыгравшая соотечественницу Екатерину Александрову (6:4, 6:1), уступила чешке Барборе Крейчиковой (4:6, 2:6). Во втором круге выступление на US Open также завершила Людмила Самсонова, проигравшая бельгийке Гретье Миннен (4:6, 4:6). В первом круге вылетели Анна Блинкова, Вера Звонарева, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова.

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок Открытый чемпионат США выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).