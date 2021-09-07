Врач отметил хорошую динамику восстановления руки чемпиона Игр тхэквондиста Храмцова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 сентября. /ТАСС/. Динамика восстановления олимпийского чемпиона по тхэквондо Максима Храмцова после операции на руке хорошая. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Александр Лашпанов.

Храмцов завоевал золото на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 80 кг, победив в финале иорданца Салеха аль-Шарабати. Спортсмен получил перелом руки в первом поединке олимпийского турнира. Ранее Храмцов сообщал ТАСС, что 16 августа в Москве успешно прошел операцию на поврежденной руке.

"После операции сняли швы. Врач сказал, что динамика восстановления хорошая. Шесть недель рука будет зафиксирована", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к тренировкам Храмцов приступит в октябре. В планах у спортсмена мастер-классы для тхэквондистов России в 2021 году после завершения восстановления руки. "В Нижневартовске обязательно, в Тольятти", - ответил Лашпанов на вопрос, где пройдут мастер-классы.

Храмцову 23 года, он также является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Спортсмен пять раз побеждал на этапах Гран-при Всемирной федерации тхэквондо.