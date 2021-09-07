Канчельскис: сейчас для сборной России важны очки, красивую игру надо требовать потом

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Самым важным для сборной России по футболу в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года являются набранные очки и результат, красивую игру от команды можно будет требовать после завершения квалификации. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник национальной команды Андрей Канчельскис.

"Они мне как дети": Валерий Карпин об игроках сборной России перед матчем с мальтийцами

Ближайший матч в рамках отбора на мировое первенство в Катаре сборная России проведет 7 сентября. Соперником по этой встрече станет команда Мальты. Игра состоится в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Начало встречи - в 21:45 мск.

"Нужно выигрывать и все; сомнений нет, мы обязательно обыграем сборную Мальты! Какие проблемы? Экспериментов [с составом] не может быть, зачем их делать? Сейчас самое главное - набирать очки и выигрывать, а эксперименты делать не надо. Нужно решать задачу, поэтому, думаю, экспериментов никаких не будет", - сказал Канчельскис.

"Мы обыграли Кипр - какие проблемы? Не надо ругаться [на сборную России из-за качества игры], почему мы должны ругаться? Мы сделали то, что должны были - набрали три очка. Непонятно, почему такое отношение", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о критике команды под руководством Валерия Карпина из-за качества игры в матче против сборной Кипра (2:0), который состоялся в Никосии 4 сентября.

Бывший полузащитник сборной России подчеркнул, что самое важное сейчас - результат, который показывает сборная России. "В дальнейшем будем требовать красивую игру, но самое главное - результат и очки. Нам нужно занять первое место в группе и выйти на чемпионат мира, а об остальном будем рассуждать потом", - резюмировал Канчельскис.

Сборная России после пяти из 10 запланированных туров занимает первое место в отборочной группе H, набрав 10 очков. На второй строчке располагается команда Хорватии (10 очков). Третью позицию занимают словенцы (7), четвертую - словаки (6). На пятой и шестой позициях в группе располагаются сборные Мальты и Кипра (по 4 очка).