Боксер Пинтор заявил, что не испытывает проблем с акклиматизацией перед боем с Беспутиным

КРАСНОЯРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Мексиканец Маурисио Пинтор, прилетевший в Красноярск на бой за титул Всемирной боксерской ассоциации WBA Gold с россиянином Александром Беспутиным, не видит проблем с акклиматизацией в Сибири. Об этом Пинтор рассказал журналистом во вторник.

"Думаю, что акклиматизация не будет для нас какой-то проблемой, так как мы хорошо подготовлены. Мы готовились с самыми лучшими, мы бились с самыми лучшими, у нас очень много опыта, мудрости", - сказал Пинтор, добавив, что сам из умеренного климата, поэтому довольно комфортно чувствует себя в Красноярске.

По словам мексиканца, узнав, где будет проходить бой, он сфокусировался на подготовке к нему, а не на том, как далеко находится место поединка.

Он сказал, что хочет получить титул в бою, который пройдет 11 сентября. "Мы надеемся, что битва будет чистой, хорошей", - подчеркнул Пинтор.

20 марта Беспутин выиграл в 10-раундовом рейтинговом бою, прошедшем в Москве, у украинца Виктора Плотникова техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин впервые вышел на ринг после того, как был лишен пояса чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 63,5 кг. Его допинг-тест после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат, бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам.

Всего на счету 30-летнего Беспутина 14 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения. Пинтор на профессиональном ринге одержал 24 победы (14 нокаутом), потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.