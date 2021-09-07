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US Open

Тарпищев: Павлюченкова хорошо провела US Open, показав солидный теннис

В ночь на вторник россиянка проиграла четвертой ракетке мира Каролине Плишковой со счетом 5:7, 4:6 в матче четвертого круга
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова хорошо провела Открытый чемпионат США (US Open), несмотря на поражение от чешки Каролины Плишковой в четвертом круге, и в целом показывает солидный и правильный теннис. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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В ночь на вторник Павлюченкова, которая занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), проиграла четвертой ракетке мира Каролине Плишковой со счетом 5:7, 4:6.

"Она в порядке и провела отличный турнир, сыграв лучше всех наших девочек. Избавилась от травм и играет солидно и правильно. Жаль, что потеряла семь лет, пока китайцы не вылечили", - сказал Тарпищев.

Павлюченковой 30 лет. Теннисистка завоевала 12 титулов под эгидой WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года. На Олимпиаде в Токио Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотые медали в соревнованиях смешанных пар.

Теги
US OpenТарпищев, Шамиль АнвяровичПавлюченкова, Анастасия Сергеевна
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