Тарпищев: Павлюченкова хорошо провела US Open, показав солидный теннис

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова хорошо провела Открытый чемпионат США (US Open), несмотря на поражение от чешки Каролины Плишковой в четвертом круге, и в целом показывает солидный и правильный теннис. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В ночь на вторник Павлюченкова, которая занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), проиграла четвертой ракетке мира Каролине Плишковой со счетом 5:7, 4:6.

"Она в порядке и провела отличный турнир, сыграв лучше всех наших девочек. Избавилась от травм и играет солидно и правильно. Жаль, что потеряла семь лет, пока китайцы не вылечили", - сказал Тарпищев.

Павлюченковой 30 лет. Теннисистка завоевала 12 титулов под эгидой WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года. На Олимпиаде в Токио Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотые медали в соревнованиях смешанных пар.