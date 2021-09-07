Боксер Беспутин мечтает выиграть чемпионские пояса четырех главных международных федераций

КРАСНОЯРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Боксер Александр Беспутин мечтает завоевать чемпионские пояса четырех самых авторитетных федераций - Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Об этом спортсмен сообщил на пресс-конференции в Красноярске.

Беспутин 11 сентября проведет бой за пояс WBA Gold с чемпионом Мексики, континентальным латиноамериканским чемпионом в полусреднем весе Маурисио Пинтором.

"В боксе профессиональном существуют четыре действующие авторитетные организации, есть еще и пятая - IBO (Международная боксерская организация - прим. ТАСС), но она не очень авторитетная, и поэтому и пояс IBO не таким авторитетным считается. Есть четыре авторитетные организации, это WBA, WBO, WBC и IBF. Я был чемпионом WBA, и мечта всей жизни - стать чемпионом по всем [четырем] версиям", - сообщил боксер.

20 марта Беспутин выиграл в 10-раундовом рейтинговом бою, прошедшем в Москве, у украинца Виктора Плотникова техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин впервые вышел на ринг после того, как был лишен пояса чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 63,5 кг. Его допинг-тест после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат, бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. Всего на счету 30-летнего Беспутина 14 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.

Пинтор на профессиональном ринге одержал 24 победы (14 нокаутом), потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.