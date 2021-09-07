Завершившая карьеру на Играх в Токио Чусовитина выступит на гимнастическом шоу Немова

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира в составе сборной СССР Оксана Чусовитина, объявившая о завершении спортивной карьеры на Олимпиаде в Токио, планирует принять участие в гимнастическом шоу Алексея Немова, которое пройдет в Москве 30 октября. Об этом Чусовитина сообщила ТАСС.

В 2016 году Чусовитина вошла в новую Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире участница семи Олимпиад. В возрасте 41 года и 56 дней она также стала самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике. Спортсменка, выступавшая за Узбекистан, 25 июля в Токио не сумела пройти в финал упражнений в опорном прыжке, после чего объявила о завершении своей спортивной карьеры.

"Я планирую выступить на шоу Алексея Немова в Москве, - сказала Чусовитина. - Сейчас тренируюсь, но пока не могу сказать, на каких снарядах буду выступать. Но мое участие в шоу не означает, что я собираюсь возобновить свою спортивную карьеру".

В 1991 году Чусовитина в составе сборной СССР стала двукратной чемпионкой мира, на Олимпиаде 1992 года в Барселоне в составе Объединенной команды она стала чемпионкой в командном первенстве. В ее активе также серебро Олимпиады-2008 в Пекине. В прошлом спортсменка также представляла Германию.