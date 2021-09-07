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Летние олимпийские виды спорта

Винер-Усманова: Авериной не нужен реванш над Ашрам, она чемпионка почти для всего мира

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики отметила, что израильтянка "ни в чем не виновата"
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Дине Авериной не надо брать реванш у израильтянки Линой Ашрам за поражение в турнире по художественной гимнастике на Играх в Токио, потому что почти для всего мира олимпийской чемпионкой является именно россиянка. Такое мнение ТАСС высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова.

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На прошлой неделе стало известно, что Ашрам пропустит октябрьский чемпионат мира в Японии.

"Меня это вообще не интересовало, - ответила Винер-Усманова на вопрос об участии Ашрам в чемпионате мира. - О каком реванше вы говорите? Для меня и почти для всего мира выиграла Дина Аверина".

"Линой Ашрам ни в чем не виновата, но в ее адрес было столько неважных сообщений, что она даже была вынуждена выключить Instagram. А наши международные деятели, видимо, каким-то образом повлияли на то, чтобы ни ее упражнения, ни упражнения Дины Авериной теперь невозможно было посмотреть в интернете", - отметила она.

В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам обошла Дину Аверину несмотря на грубую ошибку - потерю предмета. Российская сторона несколько раз подавала протест на судейские оценки во время соревнований, после она подавала жалобу в международную федерацию, которая не нашла в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.

Теги
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