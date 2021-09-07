Винер-Усманова: вопрос участия Авериных в чемпионате мира еще не решен

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вопрос участия россиянок Дины и Арины Авериных в октябрьском чемпионате мира по художественной гимнастике пока еще не решен. Об этом ТАСС сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова.

Винер-Усманова: Авериной не нужен реванш над Ашрам, она чемпионка почти для всего мира

На прошлой неделе стало известно, что олимпийская чемпионка израильтянка Линой Ашрам пропустит чемпионат мира, который пройдет в японском Китакюсю с 27 по 31 октября.

"Пока ничего не могу сказать на эту тему, я живу сегодняшним днем. Сейчас они тренируются", - сказала Винер-Усманова.

Победа Ашрам на Играх в Токио спровоцировала судейский скандал. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье гимнастка из Израиля обошла Дину Аверину несмотря на грубую ошибку - потерю предмета. Российская сторона несколько раз подавала протест на судейские оценки во время соревнований, после она подавала жалобу в международную федерацию, которая не нашла в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.