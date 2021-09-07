Российские футбольные клубы летом потратили на трансферы $84,9 млн

ТАСС, 7 сентября. Российские футбольные клубы потратили $84,9 млн в летнее трансферное окно 2021 года. Об этом говорится в отчете Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на сайте организации.

Этот показатель стал седьмым в рейтинге. Первое место заняли английские клубы, потратившие на трансферы $1,147 млрд. Второе место в рейтинге трансферных расходов заняли итальянские команды ($473,8 млн), третье - французские ($428,9 млн). В десятку также вошли клубы из Германии ($337,9 млн), Испании ($325,4 млн), Бельгии ($120,7 млн), Португалии ($75,4 млн), Турции ($73,3 млн) и Нидерландов ($53,6 млн).

Больше всего на трансферах заработали германские клубы ($462,7 млн), в тройку лидеров вошли клубы из Франции ($457,3 млн) и Англии ($409,8 млн). Российские клубы в топ-10 не вошли.

Также в отчете сказано, что клубы в летнее трансферное окно тратили больше всего денег на футболистов в возрасте от 18 до 23 лет, 58% от всех расходов ушли на данную категорию игроков. Вторыми по этому показателю стали футболисты в возрасте от 24 до 29 лет (38,3%), далее идут игроки в возрасте от 30 до 35 лет (2,3%).