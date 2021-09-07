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Летние олимпийские виды спорта

Сестры Аверины выступят 7 октября на соревнованиях в Москве

Гимнастки пропустят этап Гран-при в Марбелье, который намечен на середину октября
Арина и Дина Аверины Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Арина и Дина Аверины
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Дина и Арина Аверины 7 октября выступят на международных соревнованиях по художественной гимнастике в Москве, для российских спортсменок этот старт должен стать первым после Олимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова.

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"7 октября у себя во дворце мы проведем международные соревнования, они будут выступать", - сказала Винер-Усманова об Авериных.

При этом она отметила, что гимнастки пропустят Гран-при в испанской Марбелье, который намечен на середину октября. "Это очень близко к чемпионату мира, и такие расстояния проделывать невозможно", - заметила она.

Чемпионат мира пройдет в японском Китакюсю с 27 по 31 октября. Винер-Усманова ранее отметила, что вопрос участия Авериных в этом турнире еще не решен.

На прошлой неделе стало известно о том, что чемпионат мира пропустит израильтянка Линой Ашрам, чья победа на Олимпийских играх в Токио спровоцировала судейский скандал. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам обошла россиянку Дину Аверину несмотря на грубую ошибку - потерю предмета.

Теги
Винер-Усманова, Ирина АлександровнаЛетние олимпийские виды спорта
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