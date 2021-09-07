Сестры Аверины выступят 7 октября на соревнованиях в Москве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Дина и Арина Аверины 7 октября выступят на международных соревнованиях по художественной гимнастике в Москве, для российских спортсменок этот старт должен стать первым после Олимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова.

Винер-Усманова: вопрос участия Авериных в чемпионате мира еще не решен

"7 октября у себя во дворце мы проведем международные соревнования, они будут выступать", - сказала Винер-Усманова об Авериных.

При этом она отметила, что гимнастки пропустят Гран-при в испанской Марбелье, который намечен на середину октября. "Это очень близко к чемпионату мира, и такие расстояния проделывать невозможно", - заметила она.

Чемпионат мира пройдет в японском Китакюсю с 27 по 31 октября. Винер-Усманова ранее отметила, что вопрос участия Авериных в этом турнире еще не решен.

На прошлой неделе стало известно о том, что чемпионат мира пропустит израильтянка Линой Ашрам, чья победа на Олимпийских играх в Токио спровоцировала судейский скандал. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам обошла россиянку Дину Аверину несмотря на грубую ошибку - потерю предмета.