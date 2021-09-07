Гуськов: матч 7 сентября - это возможность вспомнить погибших хоккеистов "Локомотива"

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), бывший хоккеист ярославского "Локомотива" Александр Гуськов считает, что матч "Локомотива" против минского "Динамо", который пройдет 7 сентября в Ярославле, - это возможность для всех собраться на арене и почтить память погибших 10 лет назад в авиакатастрофе хоккеистов клуба. Такое мнение он высказал ТАСС.

7 сентября в Ярославле проходят мероприятия, посвященные 10-летию авиакатастрофы, в результате которой погибли хоккеисты клуба "Локомотив". "Сейчас стояли и говорили о том, что 10 лет пролетели как один день. Казалось бы, это произошло уже давно, но такое ощущение, что еще вчера видел этих ребят", - сказал Гуськов.

"Люди по-разному чтили память ребят, это можно сделать в любой день. Игра - это возможность собраться на арене всем болельщикам "Локомотива", всем, кто помнит тех ребят, чтобы как-то подумать о них, представить их в форме клуба, всем вместе еще раз произнести "помним", - отметил президент МХЛ.

7 сентября 2011 года хоккейная команда ярославского "Локомотива" чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона КХЛ против местного "Динамо". Лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Туношонка. На борту находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

Гуськов играл за "Локомотив" с 2001 по 2004 год, с 2007-го по 2011-й, а также в сезоне-2012/13. В составе ярославского клуба дважды становился чемпионом России.