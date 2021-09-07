Сергей Панов заявил, что готов вернуться к работе в сборной России по баскетболу

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший генеральный менеджер сборной России по баскетболу Сергей Панов готов вернуться к работе в национальной команде, если поступит предложение от Российской федерации баскетбола (РФБ). Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее пресс-служба РФБ сообщила об истечении срока контракта главного тренера сборной России Сергея Базаревича, вместе с ним команду покинул и Панов. Также отмечалось, что Базаревич вошел в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной.

"Работать в сборной - это честь и большая ответственность. Мы пытались делать свою работу честно и добросовестно. К сожалению, мы не смогли отобраться на Олимпиаду, - сказал Панов. - Но кто бы ни возглавил сборную - желаю ему удачи и успехов".

На вопрос, может ли он вернуться в национальную команду в ближайшее время, Панов ответил: "У меня ни разу не было поводов отказаться от работы в сборной. Все зависит от предложения РФБ".

Базаревич возглавил сборную России в 2016 году. Панов стал генеральным менеджером сборной в сентябре 2020 года. В период игровой карьеры Панов дважды выходил в финал чемпионатов мира (1994, 1998), становился серебряным (1993) и бронзовым (1997) призером чемпионатов Европы.