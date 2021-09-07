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КХЛ

Дмитрий Миронов: погибшие хоккеисты "Локомотива" навсегда останутся в памяти болельщиков

Губернатор Ярославской области отметил, что "в каждой новой победе всегда есть дань памяти всем ушедшим от нас в тот черный день"

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов во вторник почтил память погибших 10 лет назад в авиакатастрофе игроков хоккейного клуба "Локомотив", глава региона возложил цветы на Леонтьевском кладбище в Ярославле.

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"Сегодня исполняется 10 лет со дня той страшной трагедии. 7 сентября 2011 года команда "Локомотив" ушла навечно. Ребят нет с нами, но они навсегда останутся живыми в нашей памяти. В наших силах продолжать развивать традиции, которые они заложили, прививать мальчишкам любовь к хоккею, ставшему для многих жителей области не просто спортом, но неотъемлемой частью жизни", - написал Миронов в Facebook.

Губернатор добавил, что нынешние игроки "Локомотива", выходя на лед, ощущают особое чувство ответственности - быть достойными легендарной команды. "И в каждой новой победе всегда есть дань памяти всем ушедшим от нас в тот черный день", - написал глава региона.

7 сентября в Ярославле проходят траурные мероприятия, посвященные 10-летию авиакатастрофы, в результате которой погибли хоккеисты клуба "Локомотив". В Успенском соборе прошли служба и панихида по погибшим игрокам. Панихида также состоялась на Леонтьевском кладбище, где похоронены хоккеисты и сотрудники клуба.

В траурных мероприятиях приняли участие губернатор Дмитрий Миронов, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов, представители областного правительства и мэрии Ярославля, руководство клуба "Локомотив". Также по приглашению клуба в Ярославль прибыли послы Чехии и Словакии. К могилам погибших игроков возложили цветы.

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7 сентября 2011 года хоккейная команда ярославского "Локомотива" чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона КХЛ против местного "Динамо". Лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонка. На борту находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

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Терешкова, Валентина ВладимировнаМиронов, Дмитрий ЮрьевичМорозов, Алексей АлексеевичКХЛ
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