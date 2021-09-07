Презентационный фильм для комитета Арктических зимних игр сняли на Ямале

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) снял видеоэкскурсию по объектам, которые регион предлагает для проведения Арктических зимних игр (АЗИ). Фильм на английском языке будет направлен комитету Игр, сообщили в пресс-службе правительства Ямала во вторник.

Ямал предварительно включен в график проведения Игр на 2026 год. В апреле этого года ямальцы отправили в комитет актуализированную заявку.

"Презентационный фильм на английском языке содержит полную информацию о культурных и спортивных объектах, гостиницах и школах принимающих ямальских городов и является дополнением к уже направленной ранее заявке. Так вся необходимая информация будет донесена в наиболее удобной для восприятия аудиовизуальной форме и позволит членам комитета АЗИ будучи в Канаде увидеть возможности Ямало-Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении.

Фильм начинается с выступления губернатора округа Дмитрия Артюхова о важности проведения мероприятия на Ямале.

В пресс-службе отметили, что видеотур поможет осмотреть инфраструктуру принимающих Игры городов Салехарда и Лабытнанги, несмотря на ограничения из-за пандемии и невозможность приехать на Ямал.

Арктические зимние игры проводятся с 1970 года раз в два года, их участниками являются представители России, Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии. С 2004 года Россию на соревнованиях представляет команда Ямала. В 2020 году Арктические игры, которые должны были пройти в Канаде, были отменены из-за распространения коронавируса.