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Летние олимпийские виды спорта

Нагорный и Далалоян не примут участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике

Турнир пройдет в Японии с 18 по 24 октября
Никита Нагорный и Артур Далалоян Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Никита Нагорный и Артур Далалоян
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике в командном турнире Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид Белявский не вошли в состав сборной России на чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной Валентина Родионенко.

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Чемпионат мира пройдет с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.

"Никто из олимпийцев не участвует, - сказала Родионенко. - Это личный чемпионат мира, в связи с торжествами они не тренировались, поэтому не заявлены на чемпионат мира. В состав войдут Иван Стретович, Владислав Полешов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Мухаммаджон Якубов, Григорий Клементьев".

"В состав женской сборной вошли две участницы Олимпийских игр - [Ангелина] Мельникова и [Владислава] Уразова. А также две молодые девочки - [Мария] Минаева и [Яна] Ворона", - добавила Родионенко.

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Летние олимпийские виды спортаДалалоян, Артур ГрачьевичНагорный, Никита ВладимировичМельникова, Ангелина РомановнаУразова, Владислава Сергеевна
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